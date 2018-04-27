Хафтар жив

Жив и здоров. Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар вернулся на родину. Ранее после его двухнедельного отсутствия в стране в СМИ появилась информация о том, что 75-летний фельдмаршал скончался. Сообщается, что, на самом деле, все это время он проходил лечение после инсульта в Париже, а затем побывал на переговорах в Каире.