Жив и здоров. Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар вернулся на родину. Ранее после его двухнедельного отсутствия в стране в СМИ появилась информация о том, что 75-летний фельдмаршал скончался. Сообщается, что, на самом деле, все это время он проходил лечение после инсульта в Париже, а затем побывал на переговорах в Каире.
Хафтар жив
Хафтар жив
В четверг в аэропорту Бенгази Хафтара встречала официальная делегация.
Отсутствие фельдмаршала вызвало серьезное беспокойство по поводу дальнейшего развития ситуации в Ливии.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году власть в стране делят две основные политические силы: в Триполи заседает признанное международным сообществом правительство, в то время как контроль над восточными и частью центральных территорий удерживает Ливийская народная армия Хафтара. Кроме того, в некоторых районах страны сохраняют влияние исламистские группировки, в том числе боевики "Исламского государства".