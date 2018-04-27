Межкорейский саммит: мир приветствует и ждёт

С энтузиазмом или с осторожностью - мировые лидеры по-разному отреагировали на проведение межкорейского саммита. Пожалуй, самым значимым итогом встречи Ким Чены Ына и Мун Чжэ Ина, прошедшей в пятницу, можно считать объявление курса на денуклеаризацию на Корейском полуострове.

"Когда я взялся за дело, люди говорили: это невозможно, выбор таков: либо оставить их с тем, что у них есть, либо воевать. А теперь у нас появилась альтернатива даже лучше, чем кто-либо рассчитывал, лучшая из всех возможных", - заявил президент США Дональд Трамп.

Токио теперь ждет конкретных шагов от Пхеньяна.

"Я надеюсь, что Северная Корея предпримет конкретные действия после межкорейского саммита и саммита с США, который может состояться в ближайшие недели [...] Я надеюсь, что Япония, Соединённые Штаты и Южная Корея будут тесно сотрудничать с целью разрешения ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи, так же, как и проблемы лиц, похищенных и вывезенных на Север", - сказал Синдзо Абэ, премьер-министр Японии.

Шаги на пути к установлению мира в регионе приветствует и Москва.

"Прошедшая встреча подтвердила настрой обеих сторон на интенсификацию политико-дипломатического процесса, решение всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Мы продолжим, в координации с вовлечёнными странами, прилагать усилия на данном направлении в русле российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования", - прокомментировал Алексей Зайцев, представитель МИД РФ.

Эти планы поддержали и в Североатлантическом альянсе.

"НАТО полностью поддерживает политическое решение проблемы роста напряжённости в регионе. Я сам увидел, насколько там напряжена обстановка - во время моего недавнего визита в Южную Корею и демилитаризованную зону", - рассказал Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В 2008 году шестисторонние переговоры с участием двух Корей, России, Китая, США и Японии зашли в тупик. От того, как будут выполнять стороны взятые на себя обязательства, зависит, увечнается ли успехом новая попытка установить мир на Корейском полуострове.