Казус на десерт
Пятничный межкорейский саммит завершился банкетом. Во время ужина Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин и члены правительственных делегаций отведали "холодную лапшу по-пхеньянски", овощные и мясные блюда традиционной кухни обеих стран, а также Швейцарии, в которой северокорейский лидер провёл студенческие годы.
Правда, десерт пришёлся "не по вкусу" японским властям. На торт, а точнее - манговый мусс, покрытый белым шоколадом, нанесли карту единой Кореи. На ней оказались острова Такэсима. Об их принадлежности долгие годы спорят Сеул и Токио. В связи с инцидентом Япония выразила протест Южной Корее.