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Корея

Саммит двух Корей: надежда на мир и стабильность

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Саммит двух Корей: надежда на мир и стабильность

Саммит двух Корей: надежда на мир и стабильность
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Более трех с половиной миллионов жителей Сеула смотрели телетрансляцию исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Такие данные приводит агентство Рёнхап. Десятки человек наблюдали за происходящим по большим экранам, установленным на вокзале в столице Южной Кореи.

Говорит житель Сеула Ли Санг-джанг: "Когда смотришь на то, как встречаются два лидера, возникает ощущение, как-будто состоялось объединение. Но я беспокоюсь: есть у меня подозрения, что нас могут обмануть. Я надеюсь на успешный исход встречи, но в тоже время волнуюсь."

В Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы, акцию в поддержку саммита провели десятки демонстрантов.

В городе Пхаджу , неподалеку от Пханмунджома, где состоялась встреча лидеров двух Корей, прошла демонстрация протеста против политики КНДР. Вместе с тем сообщается, что на улицах столицы Северной Кореи говорят о надежде на улучшение отношений Севера и Юга.

Агентства • AFP, RWS, TASS