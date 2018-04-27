Более трех с половиной миллионов жителей Сеула смотрели телетрансляцию исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Такие данные приводит агентство Рёнхап. Десятки человек наблюдали за происходящим по большим экранам, установленным на вокзале в столице Южной Кореи.
Саммит двух Корей: надежда на мир и стабильность
Саммит двух Корей: надежда на мир и стабильность
Говорит житель Сеула Ли Санг-джанг: "Когда смотришь на то, как встречаются два лидера, возникает ощущение, как-будто состоялось объединение. Но я беспокоюсь: есть у меня подозрения, что нас могут обмануть. Я надеюсь на успешный исход встречи, но в тоже время волнуюсь."
В Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы, акцию в поддержку саммита провели десятки демонстрантов.
В городе Пхаджу , неподалеку от Пханмунджома, где состоялась встреча лидеров двух Корей, прошла демонстрация протеста против политики КНДР. Вместе с тем сообщается, что на улицах столицы Северной Кореи говорят о надежде на улучшение отношений Севера и Юга.