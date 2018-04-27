Историческая встреча

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом первые за более чем десять лет переговоры. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Утром в пятницу он пересек границу в Пханмунджом. Над линией, разделяющей Юг и Север, Ким и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки. После этого президент Южной Кореи по приглашению лидера КНДР ступил на северокорейскую сторону, там лидеры двух государств сфотографировались. Это историческое событие транслировалось в прямом эфире.