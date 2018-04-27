"Начинается новая история — новая эпоха мира". Такую запись оставил в приветственной книге "Дома мира" в пограничном пункте Пханмунджом глава КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
"Новая эпоха мира"
"Новая эпоха мира"
На встречу Ким прибыл не с пустыми руками
"С трудом, но мне удалось привезти из Пхеньяна знаменитую северокорейскую холодную лапшу. Она проделала долгий путь. Наверное, не стоило об этом говорить. Надеюсь, вам она понравится", - сказал он.
Главными темами нынешних переговоров станут улучшение отношений двух государств и смягчение военной напряжённости на Корейском полуострове.
"Я надеюсь, что в ходе встречи мы сможем добиться реальных результатов и достичь определенных соглашений, которые станут бесценным даром не только нашим гражданам, но и всем тем, кто мечтает о мире," - заявил Мун Чже Ин.