Урбанизм, промышленной дизайн и инфраструктура под взглядом фотографа

Жоау родился и вырос в Португалии, он - дизайнер, иллюстратор, фотограф и преподаватель с особенным интересом к теме "человек на фоне природы". Его объектив настроен на сложную окружающую среду и неблагоприятные условия съёмки, с помощью которых он рассказывает свою историю. Основной фокус - на пейзажах, которые повествуют о трансформации индустриальной эпохи в эпоху современности.

Интерес Бернардино к утилитарной пейзажной фотографии привлёк Euronews по многим причинам, но главным образом, из-за сильного впечатления, которое оставляют его работы. Образы этого португальского фотографа напоминают о тишине среди хаоса, в них содержится некая брутальная безмятежность, которая охватывает каждый из его кадров.

Его фотографии оставляют впечатления как от прочтения программного манифеста, того, что заставляет вас потом задуматься на вопросом: "Что хотел сказать художник?"

Корреспондент Euronews побеседовал с Бернадино, чтобы побольше узнать о его работах.

Euronews: С чего начался ваш путь в фотографии?

Жоау Бернардино: Все началось в Лиссабоне, где я родился и вырос, посещая школу, особенно известную преподаванием дисциплин, связанных с искусством. Поначалу меня заинтересовала камера обскура, а уже позднее я познакомился с физикой и химией, которые лежат в основе процесса фотографии.

Мой первый аппарат - "Зенит" 1980 года выпуска, созданный для Олимпийских игр в Москве. Это был подарок от моего деда, и я пользовался этим "Зенитом" почти 20 лет. Я помню, как я использовал его в поездке в Марокко уже в 1999 году, когда я впервые по-настоящему почувствовал вкус к серийной фотографии. Впоследствии я много экспериментировал, уже в университете, но всегда сохранял свою мечту: реализовать дизайнерские проекты.

Поэтому могу сказать, что моя связь с фотографией насчитывает уже не один год. Хотя всего лишь несколько лет назад я стал пользоваться технологиями мобильной фотографии и сетью Instagram, развивая в себе страсть к фотографии.

Ваши основные инструменты в путешествиях? Какой фотокамерой вы пользуетесь?

У меня Fujifilm x-t20, и несколько объективов Fujinon: 10-24 мм, 18-55 мм, 55-200 мм, а иногда и 56 мм. Кроме того, когда я путешествую, я всегда вожу с собой iPad для редактирования.

Что, по вашему мнению, было бы хорошо знать о фотографии в самом начале пути?

Надо было больше снимать в тех странах, где я путешествовал, особенно, в таких местах, как Япония, потому что это далеко, и я не знаю, когда смогу туда вернуться. Жалею также, что не фотографировал больше в странах Северной Африки,ведь за последние 10 лет этот регион так сильно изменился.

Как бы вы описали свой стиль в фотографии?

Не так давно кто-то указал на буквальное понимание конфликта в моих работах, я имею в виду конфликт между человеком и природой. Я и в самом деле связываю свою работу с этим вектором, особенно в последние два года, когда мои фотографии стали наконец, выделяться в массе моих ранних работ, среди которых было больше концептуализма и элементов дизайна.

Есть ли у вас какая-то любимая местность или объект, который вы любите фотографировать?

Мне очень нравится снимать индустриальную инфраструктуру и транспортные средства, но не кричащие и современные. Они должны быть как-то связаны с модернистским видением прогресса и, желательно, выделяться благодаря окружающей среде или игре света. Я люблю выходить в город рано утром, прежде чем он будет занят и переполнен.

Ваша любимая точка на карте Европы?

Любимая точка - это всегда следующий, ещё не пройденный этап. Это место, в которое вы только планируете съездить. Так что, должен признать: мои любимые точки в Европе находятся на её периферии: Апулия на юге Италии, куда я планирую отправиться через несколько месяцев, а с другой стороны, далеко на севере - норвежский Шпицберген, куда я тоже непременно когда-нибудь доберусь.

Самая запомнившаяся фотография ?

Было раннее утро, я бродил в старом городе Порто, тестируя объектив высокой чёткости 56-мм f1.2, который также замечательно передаёт боке. И вот мне удалось "щелкнуть" эту пожилую пару, которая выходила из дома. Я почувствовал, словно на несколько секунд ступил в их мир, и в то же время, что мне вдруг удалось уловить дух целого поколения пожилых португальцев. Этот снимок заставил меня немало поразмыслить о моей работе, напомнив, что я снимаю уличные сцены настолько частоЮ, насколько хоте бы это делать.

Есть ли вещи, которые вы никогда не захотите фотографировать?

Нет!

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