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Луи Артур Чарльз - имя новорожденного британского принца

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Луи Артур Чарльз - имя новорожденного британского принца

Луи Артур Чарльз - имя новорожденного британского принца
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Новорожденного сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луи Артуром Чарльзом. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому.

Малыш появился на свет 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой.

Луи Артур Чарльз автоматически сместит на одну позицию всех претендентов на престол. Так, его дядя Гарри, брат Уильяма, с пятой на шестую строчку списка.

Агентства • AFP, RWS, TASS

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