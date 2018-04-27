Новорожденного сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луи Артуром Чарльзом. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому.
Луи Артур Чарльз - имя новорожденного британского принца
Луи Артур Чарльз - имя новорожденного британского принца
Малыш появился на свет 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой.
Луи Артур Чарльз автоматически сместит на одну позицию всех претендентов на престол. Так, его дядя Гарри, брат Уильяма, с пятой на шестую строчку списка.