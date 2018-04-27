Глава Еврокомиссии объявил на днях в Афинах, что у него для них «хорошие новости». Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что летом состоится «чистый выход» Греции из программы внешней помощи. А в пятницу в Софии министры финансов стран с общей валютой обсуждали, как завершится программа, и что произойдёт на следующий день после этого.
Еврогруппа учит Грецию обходиться без помощи
Еврогруппа учит Грецию обходиться без помощи
Официальные лица еврозоны выражали оптимизм, но подчеркнули необходимость принятия Грецией и в дальнейшем жёстких мер по улучшению финансово-экономического положения.
«Сегодня греческий министр представил стратегию роста страны на ближайшие годы, - сообщил глава Еврогруппы Мариу Сентену. - Стратегия заключается в том, чтобы повысить долгосрочный потенциал роста Греции и улучшить её инвестиционный климат. Это подчеркивает приверженность Греции процессу реформ по окончании программы помощи».
На случай трудностей с финансированием Афины могут запросить новую кредитную линию у Европейского центробанка, но при условии продолжение строгой экономии. Другим вариантом станет выход Греции непосредственно на рынки капитала. Кроме того, предстоят переговоры об облегчении её долгового бремени.
«Сильные и надежные долговые меры - неотъемлемая часть этого процесса, - сказал член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере. - Чем более прямыми и автоматическими они будут, тем меньше условий будет предъявлено Греции, и тем больше будет укрепляться доверие между ней и рынками капитала ".
Теперь Еврогруппа займётся оценкой финансового положения Греции, чтобы объявит в июне подробности её выхода из программы помощи, который может состояться в августа.