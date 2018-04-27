Еврогруппа учит Грецию обходиться без помощи

Глава Еврокомиссии объявил на днях в Афинах, что у него для них «хорошие новости». Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что летом состоится «чистый выход» Греции из программы внешней помощи. А в пятницу в Софии министры финансов стран с общей валютой обсуждали, как завершится программа, и что произойдёт на следующий день после этого.