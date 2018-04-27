Арабские страны строят в Боснии мечети, но не молятся в них

Euronews: "К обсуждению ситуациии в БиГ, начатой на нашем канале, подключается эксперт, Эсреф Расидажич, профессор факультета международных отношений Cараевского университета. Складывается впечатление, что Турция активно вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины, поддерживает тамошних сторонников Эрдогана. Это так?"

Эсреф Расидажич: "После разрыва отношений между правящей партией и сторонниками Гюлена турецкие власти взялись разрушить построенное этим человеком. Что противоречит интересам Боснии и Герцеговины, потому что речь идет о закрытии прекрасных образовательных учреждений, школ, где обучались местные дети, в которых могли найти работу педагоги. В моей стране рынок академических профессий очень узок. Вот что в этом хорошего для Боснии?"

Euronews: "За спиной Турции и Боснии - долгая история взаимоотношений, восходящая еще к Османской империи. Сегодня у Турции есть другие интересы в регионе?"

Эсреф Расидажич: "Балканские страны в некотором смысле стали заложниками собственной истории. Однажды Турция объявляет (и мы, кстати, такое уже слышали), что - ура!- мы к вам возвращаемся. Мы уже вернулись! Подобные заявления звучали от высокопоставленных турецких политиков, включая Эрдогана. Они возвращаются, но их никто в Боснии и Герцеговине особенно не ждал. На самом деле я считаю, что из всех стран региона у Турции самые сильные финансово-экономические связи всем же с Сербией, хотя принято чаще говорить о Боснии".

Euronews: "Давайте поговорим о странах Персидского залива, об арабских партнерах. Мы знаем, что они инвестируют в развитие сектора услуг вашей страны, поддерживают финансово мечети, религиозные классы. Мы знаем что к вам приезжает множество арабских туристов. На ваш взгляд, формат их ислама, более консервативный по сравнению с боснийским, получает поддержку в стране?"

Эсреф Расидажич: "Да, арабские страны действительно финансово поддерживали строительство мечетей в Боснии и Герцеговине, но они не имеют права голоса при назначении имамов. Ни один человек не был поставлен в религиозных учреждениях страны по запросу извне. Все наши имамы - боснийцы, им платит Исламский комитет Боснии и Герцеговины. Это касается и спонсированных Саудовской Аравией мечетей, например, известной мечети Короля Фахда в Сараево. Так вот, эта мечеть также управляется Исламским комитетом Боснии и Герцеговины, там работает назначенный комитетом имам. Ни один выходец из Саудовской Аравии никогда не приходил туда на молитву. Об этом четком водоразделе нельзя забывать, когда речь заходит о финансировании арабскими странами боснийских мечетей. Спонсоры не управляют мечетями и не являются их владельцами".

Euronews: "Давайте поговорим о радикальных исламских группировках в вашей стране. Они подняли голову в 90-е годы, во время войны в бывшей Югославии, затем активизировались по мере экспансии движения "Исламское государство" на Ближнем Востоке. Есть ли доказательства того, что арабские страны поддерживают боснийских радикалов?"

Эсреф Расидажич: "В Боснии и Герцеговине проживает примерно 2 миллиона мусульман. Мы говорим о возможном внешнем влияние на мусульманскую общину на протяжении вот уже 20 лет. И что в итоге? Действительно радикальной молодежи в моей стране не так много - несколько тысяч максимум. Если попытки радикализации извне все же были, то они, прямо скажем, не оправдались. К тому же я думаю, что раз боснийские мусульмане не радикализировались массово во время войны, сразу по ее окончании, то вряд ли они сделают это сегодня и или завтра".