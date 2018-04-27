Босния не отказывается от вступления в ЕС, но не ставит сроков

Euronews: "Лейла Рамич-Мезихович, вы возглавляете неправительственную организацию Foreign Policy initiative Боснии и Герцеговины. Напомним, у страны - долгая и интересная история отношений с европейскими соседями. Вы поэтому и стремитесь вступить в ЕС?"

Лейла Рамич-Мезихович: "Без Боснии и Герцеговины процесс европейской интеграции, расширения не будет завершен. Границы ЕС должны дойти до нас, если Старый Свет хочет устойчивого мира и стабильности на континенте".

Euronews: "Прием в ЕС нескольких стран Западных Балкан намечен на 2025 год, однако Боснии и Герцеговины в этом списке нет. Почему для вас процесс затягивается?"

Лейла Рамич-Мезихович: "Потому что Босния и Герцеговина - особая страна со сложным юридическим и международным статусом. Ситуация осложняется тем,что у нас идут взаимоисключающие процессы. Я имею в виду исполнение Дейтонских мирных соглашений и устранение связанных с их исполнением конфликтов, проблем. Это задерживает нашу евроинтеграцию".

Euronews: "В некоторых отчетах о ситуации в вашей стране речь также идет о коррупции, слабости госструктур, перекосах в системе правосудия. Эти проблемы устраняются?"

Лейла Рамич-Мезихович: "Власти, управляющие страной долгие годы, активизируются лишь в канун очередных выборов. Наша жизнь, наше европейское будущее отходит для них на второй план. Все эти политические игры, борьба за власть объясняют неполное исполнение Дейтонских мирных соглашений, что в свою очередь приводит общество к разочарованию, недовольству, всплескам национализма. Все эти проблемы сегодняшнего дня, к сожалению, подрывают наши долгосрочные планы по вступлению в ЕС".

Euronews: "Вы сохраняете оптимизм в отношении европерспектив?".

Лейла Рамич-Мезихович: "Я - депрессивный оптимист, вот кто я!"

Euronews: "В каких временных категориях вы мыслите?"

Лейла Рамич-Мезихович: "Я вам напомню кое-что о сроках. В 2004-2005 годах Босния и Герцеговина была, наряду с Македонией, фаворитом на пути к порогу ЕС. Давайте не будет сегодня говорить о фаворитах. Не будем загадывать... Давайте просто работать, чтобы однажды задуманное исполнилось".