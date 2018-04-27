Новый премьер-министр Баварии Маркус Зёдер распорядился с 1 июня вывесить на входе во все административные здания земли распятия. Одно из них он собственноручно водрузил в здании баварской госканцелярии. Он объяснил это решение заботой о сохранении традиционных ценностей баварцев.
Бавария: спор о христианском кресте
Бавария: спор о христианском кресте
Маркус Зёдер: "Вешать распятие на входе – абсолютно нормально. Потому что это не только религиозный символ, каковым оно, конечно, является, но и культурно-исторический символ и признание нашей идентичности".
Бавария с конца 1960-х гг. бессменно управляется Христианско-социальным союзом и влияние церкви здесь очень велико. Но даже католическое духовенство выражает сомнение по поводу решения Зёдера.
Райнер Мария Шисслер, католический священник: "Всего лишь несколько недель назад мы снова обсуждали должен ли ислам стать частью Германии. И тут вдруг политик вешает на стену христианский крест. Это может спровоцировать непонимание, то, что люди заговорят о религиозной войне".
Студенты Регенсбургского университета начали сбор подписей под петицией о запрете на использование религиозной символики в государственных учреждениях.