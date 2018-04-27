Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян, возглавляющий силы оппозиции, поставил властям ультиматум, требуя назначить его премьер-министром страны. В противном случае, как он заверил, "не изберут никого". Пашинян заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет на пост премьера именно "человека из народа".
Ультиматум Пашиняна
Ультиматум Пашиняна
Манифестации в Ереване не прекращаются. Митингующие требуют отстранить от власти Республиканскую партию. Накануне глава протестного движения обратился к жителям других городов Армении с призывом провести массовые акции 27 и 28 апреля. Пашинян предложил исполняющему обязанности премьер-министра страны Карену Карапетяну из правящей Республиканской партии провести в пятницу переговоры в присутствии журналистов.