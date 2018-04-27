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Армения

Ультиматум Пашиняна

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Ультиматум Пашиняна

Ультиматум Пашиняна
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Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян, возглавляющий силы оппозиции, поставил властям ультиматум, требуя назначить его премьер-министром страны. В противном случае, как он заверил, "не изберут никого". Пашинян заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет на пост премьера именно "человека из народа".

Манифестации в Ереване не прекращаются. Митингующие требуют отстранить от власти Республиканскую партию. Накануне глава протестного движения обратился к жителям других городов Армении с призывом провести массовые акции 27 и 28 апреля. Пашинян предложил исполняющему обязанности премьер-министра страны Карену Карапетяну из правящей Республиканской партии провести в пятницу переговоры в присутствии журналистов.