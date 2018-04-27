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Армения

Пашинян дал Еревану передышку

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Пашинян дал Еревану передышку

Пашинян дал Еревану передышку
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Двухдневную передышку после двух недель безостановочных протестов намерен дать армянской столице лидер одной из оппозиционных партий Никол Пашинян. На состоявшейся в пятницу пресс-конференции он сообщил, что с несколькими сотнями сторонников отправляется в автопробег в Гюмри и Ванадзор, чтобы вернуться в Ереван и "возобновить протесты с новой силой".

В ответ на вопрос корреспондента Euronews Апостолоса Стаикоса, против кого направлено возглавляемое им движение "Отвергни Серджа", Пашинян ответил: "Наше движение не направлено против кого-либо конкретно, оно направлено против существующей системы, которую мы считаем коррумпированной, несправедливой и незаконной. Мы не будем удовлетворены до тех пор, пока не не удастся достичь реальных перемен в Армении".

Утром в пятницу сорвалась попытка проведения переговоров между исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном и Пашиняном. Лидер оппозиции требовал присутствия журналистов, но его оппонент заявил, что в таком формате "переговоры будут безрезультатными".

Грег Григорян - активист движения "Отвергни Серджа": "Отказ от власти Сержа Саргсяна недостаточен для подлинных изменений в Армении. Наше движение - это не просто акции протеста, это пробуждение. Народ пробудился и требует большей свободы, большей прозрачности со стороны власть предержащих"...

"Все взгляды направлены сейчас на выборы нового премьер-министра 1 мая и то, что последует, - передает из Еревана наш специальный корреспондент Апостолос Стаикос, - учитывая ультиматум Никола Пашиняна, заявившего, что если этот пост не займет "кандидат от народа", оппозиция будет бойкотировать досрочные парламентские выборы".