Межкорейский саммит, которому рады не все
Денуклеаризация Корейского полуострова, мир и сотрудничество между двумя странами - направления курса, обозначенные по итогам третьего саммита Северной и Южной Корей. Историческая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля в южнокорейском Пханмунджоме.
Пока главы двух государств подписывали многочисленные соглашения, позировали перед фотокамерами, обменивались рукопожатиями и даже объятьями, неподалёку - в городе Пхаджу - десятки людей вышли на акцию протеста против проведения саммита. Осуждая политику КНДР, митингующие выражали недоверие достигнутым договорённостям и лично Ким Чен Ыну, опасения за будущее своей страны.