Майкл Помпео — новый госсекретарь США

Новый госсекретарь США Майкл Помпео официально вступил в должность. Буквально за пару часов до принятия присяги его кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США. За его кандидатуру было подано 57 голосов, против — 41. Помпео стал 70-м госсекретарем США, сменив в этой должности РексаТиллерсона, отправленного в отставку президентом Дональдом Трампом в марте текущего года.