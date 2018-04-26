Туск зовет Сербию в Евросоюз

В преддверии намеченного на 17 мая саммита Евросоюза и стран Западных Балкан председатель Европейского совета Дональд Туск посетил столицу Сербии Белград. Цель визита – убедить руководство президента Александра Вучича в том, что вступление в Евросоюз является самым выгодным для Сербии вариантом развития.

Дональд Туск: "Сейчас всему миру ясно, что будущее сербов не будет решать ни Москва, ни Вашингтон, ни Анкара, ни Брюссель. Это будет решать Белград. Как поляк и европеец я хочу вам сказать, что Европейский союз это то место, где никто никому ничего не навязывает".

Главным препятствием на пути Сербии в Евросоюз является вопрос о статусе Косова. Сербия в отличие от большинства стран ЕС не признает провозглашённую в одностороннем порядке независимость этой территории. Отношения Белграда с Приштиной обострились в этом году после убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича и из-за спора о статусе Сообщества сербских муниципалитетов.

Александр Вучич: "Мы в Сербии полагаем, что очень важно достичь решения, основанного на компромиссе. Настроен ли я оптимистично? Нет. Есть ли у нас право сдаваться, терять надежду и отказываться от поиска решения? У нас нет такого права. Мы должны бороться за то, чтобы наши дети не унаследовали от нас те же проблемы".