Приговор по делу «Джумхуриет»

Суд в Стамбуле приговорил к различным тюремным срокам 14 сотрудников газеты «Джумхуриет», в том числе главного редактора и исполнительного директора.

Всех их признали виновными в связях с так Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара называет вдохновителем попытки государственного переворота.

«Джумхуриет» — старейшая газета Турции; её считают рупором светских ценностей страны, и сотрудники категорически отрицают обвинения в связях с исламским проповедником и в поддержке терроризма.

Акын Аталай, исполнительный директор «Джумхуриет»:

«Нас взяли в заложники, выкупом должна служить „Джумхуриет“. Они знали, что эту редакцию нельзя купить за деньги, и потому решили, что могут забрать её в обмен на заложников. Но у них не выйдет! Кроме того, наши друзья готовы показать им, что такое настоящая журналистика. Сотни журналистов, учёных, студентов, офицеров, юристов — множество людей остаются в тюрьме. Освободить их — наш общий долг».

По тому же делу был осуждён ещё один блогер, не являюшийся сотрудником газеты. Процесс длится уже полтора года, обвинения касаются 17 человек, двое из которых остаются в розыске, в том числе бывший главный редактор издания, живущий в Германии.

С резким осуждением происходящего выступили в Европейском парламенте. Во среду организация «Репортёры без границ» назвала Турцию одним из мировых «лидеров» в подавлении свободы слова.