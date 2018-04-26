Трамп и Макрон посадили дерево, став новым мемом

Президент Франции Эммануэль Макрон привёз в подарок вашингтонскому коллеге саженец дерева, который два президента высадили в ходе первого официального визита иностранного главы государства в США с момента избрания Трампа на высший пост в стране.

Макрон не случайно подарил Трампу саженец европейского скального дуба: он был выращен в питомнике в лесу Белло на севере Франции, где в конце Первой мировой войны погибли почти 2.000 американских морских пехотинцев.

"100 лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Белло, чтобы отстоять нашу свободу, - написал Макрон в своём твиттере, - И этот дуб (мой подарок @realDonaldTrump) станет напоминанием у Белого дома о тесных отношениях, которые нас связывают".

Символический жест двух президентов стал поводом для серии фотографий, где появляются и супруги обоих лидеров. Фото в свою очередь породили мем на сцену на лужайке перед Белым домом. Твиттер буквально взорвался пародийными переделками.

Книга Коми

Один из твитов напомнил о выходе в свт на прошлой неделе новой книги бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Его автобиография под названием "Высшая степень лояльности" уже разошлась тиражом более 600 тысяч экземпляров. Трамп отозвался о воспоминаниях Коми, как о "крайне подозрительной" книге. На подписанной фотографии американский лидер словно задаётся вопросом, все ли экземпляры работы удалось закопать?

Картина эпохи Возрождения

Кто-то рассмотрел в сцене этюд для картины эпохи Возрождения, причём причиной такой интерпретации стала рука Меланьи Трамп.

Мыльная опера

Появились также варианты, обыгрывающие популярные телесериалы. Сцена в частности напомнила о героях мыльной оперы "Отчаянные домохозяйки".

Несколько мазков кистью "Фотошопа", и сцена перед Белым домом превратилась в афишу для нового "блокбастера" с лёгким намёком на Достоевского: "Мой приёмный брат - идиот!"

АББА

Небольшой реверанс в направлении песенного конкурса "Евровидение". Четвёрка на лужайке в качестве нового состава мегагруппы "Абба":

Левые закапывают правых

Каким был бы мир, победи на президентских выборах в США и во Франции политики левого фланга? Один из твитов обыграл мем приставив головы Берни Сандерса и Жан-Люка Меланшона на место Трампа и Макрона. Сами лидеры при этом оказались в могиле перед Белым домом.

Намёк на соглашение по климату

Наконец, в жесте Макрона усмотрели троллинг в адрес американского президента по теме Парижского соглашения по климату, из которого Трамп пообещал вывести страну в июле прошлого года. Выступая в Конгрессе США Макрон отметил, что он уверен в возвращении США в рамки парижского соглашения.

Выступая в Конгрессе, глава Франции также обыграл известную фразу Трампа о величии Америки, призвав "вновь сделать великой нашу планету".