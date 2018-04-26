Жители Южной Коери ждут результатов

Деревня Киджондон в Cеверной Корее и деревня Дэсондон в Южной Корее расположены у демилитаризованной зоны, расстояние между ними — всего полтора километра. Об идеологоческом противоборстве двух Корей здесь отчетливо напоминают высокие флагштоки, установленные в 1980-х годах.