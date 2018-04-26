Деревня Киджондон в Cеверной Корее и деревня Дэсондон в Южной Корее расположены у демилитаризованной зоны, расстояние между ними — всего полтора километра. Об идеологоческом противоборстве двух Корей здесь отчетливо напоминают высокие флагштоки, установленные в 1980-х годах.
Жители Южной Коери ждут результатов
Жители Южной Коери ждут результатов
В преддверии саммита власти Южной Кореи прекратили на границе агитационное вещание с помощью громкоговорителей. Глава деревни Дэсондон Ким Дон Ку говорит: "В последнее время здесь сложилась атмосфера мира, и местные жители хотят сохранить эту стабильность".
А что думают жители Сеула о предстоящей исторической встрече?
59-летний водитель такси Ю Чжон Хюн относится к результатам прошлых межкорейских саммитов с недоверием: "Первый и второй саммит прошли не на равных основаниях, я слышал, что Южная Корея давала Северной что-то вроде денег. Поэтому я надеюсь, что на нынешнем саммите не будет таких закулисных сделок".
34-летняя топ-менеджер Ким Хана говорит что, не разбирается в вопросах безопасности, но надеется на мирную жизнь: "Надеюсь, что будет достигнута договоренность, гарантирующая безопасность граждан. Я хочу жить в стране, где гарантирована безопасность, хочу, чтобы моей жизни ничего не угрожало, хочу жить без опасений".
В Сеуле для прямой трансляции саммита установлены гигантские телеэкраны.
По данным соцопроса, опубликованного на прошлой неделе, 68% жителей Южной Кореи ждут от саммита значительных достижений.