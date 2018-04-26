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Генконсульство в Сиэтле: Москва негодует

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Генконсульство в Сиэтле: Москва негодует

Генконсульство в Сиэтле: Москва негодует
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"Взлом", "государственный разбой", "рейдерский захват"... Москва гневно отреагировала на проникновение представителей США в генконсульство России в Сиэтле. В среду американские сотрудники вошли на территорию дипведомства и в саму резиденцию. Российская сторона отмечает, что при этом были взломаны замки на воротах и входных дверях.

"Всего, на сегодняшний момент, американские власти захватили уже шесть российских дипломатических объектов. Повторяю, речь идёт о российской дипломатической собственности. Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было. Это, конечно, грубейшее нарушение со стороны Соединённых Штатов Америки основополагающих международно-правовых норм", - зявила в четверг Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

В свою очередь, в госдепартаменте ничего противозаконного в действиях своих сотрудников не усмотрели, заявив что те вошли в здание с целью "убедиться, что оно было освобождено".

Власти США потребовали закрыть генконсульство еще 2 апреля на фоне скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Российские дипломаты и сотрудники ведомства покинули резиденцию в минувший вторник.

"Факт: в соответствии с Венской Конвенцией о консульских сношениях, США отозвали согласие на учреждение и работу консульского ведомства России в Сиэтле. Мы поступили так в ответ на использование российским правительством военного нервно-паралитического вещества на территории Великобритании".