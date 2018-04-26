Генконсульство в Сиэтле: Москва негодует

"Взлом", "государственный разбой", "рейдерский захват"... Москва гневно отреагировала на проникновение представителей США в генконсульство России в Сиэтле. В среду американские сотрудники вошли на территорию дипведомства и в саму резиденцию. Российская сторона отмечает, что при этом были взломаны замки на воротах и входных дверях.

"Всего, на сегодняшний момент, американские власти захватили уже шесть российских дипломатических объектов. Повторяю, речь идёт о российской дипломатической собственности. Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было. Это, конечно, грубейшее нарушение со стороны Соединённых Штатов Америки основополагающих международно-правовых норм", - зявила в четверг Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.