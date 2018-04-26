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Высокогорный футбол

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Высокогорный футбол

Высокогорный футбол
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Команды "Легенды футбола России" и "Легенды футбола Сочи" сыграли на высоте 2064 м над уровнем моря на кавказском хребте Аибга, на юге Краснодарского края.

Матч завершился со счётом 3:3 и был занесен в книгу рекордов России как самый высокогорный.

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