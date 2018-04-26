Французского миллиардера Венсана Боллоре обвинили в подкупе иностранного должностного лица и соучастии в фальсификации. Главный исполнительный директор Bollore Group был задержан 24 апреля, однако после предъявления обвинений он был отпущен.
Миллиардера Боллоре обвиняют в подкупе
Миллиардера Боллоре обвиняют в подкупе
По версии следователей, его дочерняя компания Havas предоставляла по сниженной цене консультации во время выборов президенту Гвинеи Альфе Конде в 2009 году и президенту Того Фору Эссозимне Гнассингбе в 2010 году. Взамен логистическая компания Боллоре в Африке получила лицензию на эксплуатацию контейнерных терминалов в Конакри и Ломе.
Ранее, в апреле 2016 года, в штаб-квартире группы Bollorе в Париже проходили обыски по этому же делу.
Все обвинения во французской компании отрицают.
"Первыми страдают африканцы. Так как именно их хрупкая демократическая система оказалась под ударом. Я говорю прежде всего о Гвинее, так как Того нельзя назвать демократическим государством. И виноваты в этом не африканцы, а иностранные промышленные компании, у которых в этих странах присутствует свой интерес", - заявил соавтор книги о бизнесмене "Венсан всемогущий" ("Vincent tout-puissant") Жан-Пьер Кане.
Боллоре один из самых влиятельных французских бизнесменов. Его компания присутствует в 46 странах Африки. состояние семьи Боллоре оценивается в сумму более $7 млрд.