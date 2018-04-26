Миллиардера Боллоре обвиняют в подкупе

Французского миллиардера Венсана Боллоре обвинили в подкупе иностранного должностного лица и соучастии в фальсификации. Главный исполнительный директор Bollore Group был задержан 24 апреля, однако после предъявления обвинений он был отпущен.

По версии следователей, его дочерняя компания Havas предоставляла по сниженной цене консультации во время выборов президенту Гвинеи Альфе Конде в 2009 году и президенту Того Фору Эссозимне Гнассингбе в 2010 году. Взамен логистическая компания Боллоре в Африке получила лицензию на эксплуатацию контейнерных терминалов в Конакри и Ломе.

Ранее, в апреле 2016 года, в штаб-квартире группы Bollorе в Париже проходили обыски по этому же делу.

Все обвинения во французской компании отрицают.

"Первыми страдают африканцы. Так как именно их хрупкая демократическая система оказалась под ударом. Я говорю прежде всего о Гвинее, так как Того нельзя назвать демократическим государством. И виноваты в этом не африканцы, а иностранные промышленные компании, у которых в этих странах присутствует свой интерес", - заявил соавтор книги о бизнесмене "Венсан всемогущий" ("Vincent tout-puissant") Жан-Пьер Кане.

Боллоре один из самых влиятельных французских бизнесменов. Его компания присутствует в 46 странах Африки. состояние семьи Боллоре оценивается в сумму более $7 млрд.