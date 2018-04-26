Avicii "хотел обрести мир"

Семья Тима Берлинга, более известного как Avicii, пролила свет на причины смерти артиста. В частности, родственники шведского диджея выпустили заявление в связи с его смертью, где рассказали, что диджей «был не в силах так продолжать» и «хотел найти мир».

"Из-за огромного количества работы, нагрузок я стал регулярным гостем в больнице. На меня очень много всего свалилось, все и сразу", - признавался артист в июне 2015 года.

"Наш любимый Тим был искателем, хрупкой художественной натурой в поисках ответов на экзистенциальные вопросы, - говорится в официальном заявлении. – Когда он прекратил гастролировать, он хотел найти баланс в жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любил больше всего – музыкой. Он действительно боролся с мыслями о Смысле, Жизни, Счастье. Но не справился. Он хотел обрести мир. Тим не был создан для бизнес-машины, в которой оказался. Он был чувствительным парнем, который любил своих поклонников, но избегал публичности и пристального внимания. Тим, мы всегда будем любить и тебя и очень скучать. То, каким ты был, и твоя музыка сохранятся в памяти навсегда. Мы любим тебя. Твоя семья".

Avicii умер 20 апреля в возрасте 28 лет в Омане, куда приехал с частным визитом.