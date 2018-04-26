ИААФ "притормозил" Кастер Семеню

Спортивная карьера двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени под угрозой. В четверг Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) опубликовала новые правила в отношении спортсменок с гиперандрогенизмом. В их число входит и южноафриканская бегунья.
Отныне атлеты из числа женщин, специализирующиеся на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (и в беге с барьерами), чей уровень тестостерона в крови превышает норму, не будут допускаться до международных соревнований.
Принимая столь жёсткое решение, федерация опиралась на результаты научных исследований. Они показывают, что повышенная концентрация андрогенов в крови спортсменки способствует увеличению мышечной массы, облегчает циркуляцию гемоглобина, а значит, по мнению федерации, даёт ей преимущество над конкурентками.
Изменения вступят в силу 1 ноября. Чтобы продолжить участие в спортивных состязаниях международного класса, Кастер Семене будет необходимо принимать гормональные препараты для снижения уровня тестостерона до максимально дозволенного в 5 наномоль на литр (ранее этот показатель был вдвое больше).
Некоторые эксперты утверждают, что это непременно скажется на результатах 27-летней легкоатлетки: не исключено, что на преодоление своих "коронных" дистанций ей понадобится на пару, а то и несколько секунд больше. Но избежать гормональной терапии Семеня может, если переквалифицируется на более короткие спринтерские или более длинные дистанции, которых нововведения ИААФ не коснулись.