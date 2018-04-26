ИААФ "притормозил" Кастер Семеню

Спортивная карьера двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени под угрозой. В четверг Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) опубликовала новые правила в отношении спортсменок с гиперандрогенизмом. В их число входит и южноафриканская бегунья.

Отныне атлеты из числа женщин, специализирующиеся на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (и в беге с барьерами), чей уровень тестостерона в крови превышает норму, не будут допускаться до международных соревнований.