Популярный "Восточный экспресс"

Поезд "Восточный экпресс" в Турции в последние годы приобрел большую популярность. Новую жизнь в 24-часовое путешествие под стук колес вдохнула турецкая молодежь. Видео и фотографии из поездок распространились в социальных сетях и привлекли внимание других туристов. Сегодня билеты на поезд заканачиваются сразу, как только поступают в продажу, несмотря на то, что число вагонов увеличили с пяти до 11. "Восточный эксперсс" отправляется из Анкары и следует в город Карс на границе с Арменией. В 2017 году эту поездку совершили 300 тысяч человек — на 40% больше, чем в предыдущем.