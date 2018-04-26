В Малави для спасения людей запускают дроны

Половина территории Малави, государства в Восточной Африке, пострадали от беспрецедентных наводнений в 2015 году. Тогда бедствие коснулось свыше миллиона человек.

Предупрежден значит вооружен: все чаще в деревнях звучат сигналы тревоги. Учебной: представители местных комитетов гражданской безопасности обучают жителей грамотной эвакуации в случае стихийного бедствия. Мы - в деревне Чапора. Здесь только что получили сигнал от соседей об опасном подъеме уровня воды в реке Лунгвена. Жители собираются быстро, но паники нет. Люди знают, речь идет о тренировке. Сказывается и подготовка, которую провели с ними представители итальянской неправительственный организации COOPI. Специалисты обучали местных жителей распознавать признаки надвигающегося наводнения и грамотно эвакуироваться.

Итальянские активисты работают сразу с несколькими деревнями. Обучение жителей Малави - часть разработанной организацией Программы по снижению рисков природных катастроф, которая получила европейское финансирование.

Менее чем за час все перебрались в безопасное место,они разбивают лагерь. Одна из женщин рассказывает: "То, чему меня научили сегодня, останется со мной навсегда. Мы тут разбиваем лагерь. Выяснилось, что местная школа, ее окрестности - самый безопасный участок в случае наступления воды".

Район Мангочи, где расположена деревня, серьезно пострадал в 2015 году. Тогда многие семьи лишились всего - домов, огородов, скота....

Розалия Вендеммия, координатор, COOPI : "Населенные пункты близ реки Лунгвена - в зоне риска. Причем здесь и наводнения бывают, и долгие периоды засухи, такова особенность микроклимата. Мы работаем с населением, обучаем людей правильно реагировать на природные катаклизмы. Важной частью нашего проекта стало создание в деревнях комитетов гражданской безопасности, которые мобилизуют население".

Благодаря специальной разметке люди знают, что идут по выделенной для эвакуации дороге. Этот безопасный выход из деревни - результат новейших технологий в картографировании. Которые дополнены прекрасным знанием местности здешних обитателей.

Итальянские волонтеры используют дроны : многочисленные снимки позволяют создавать очень точное представление о местности, выявить самые опасные районы и разметить пути эвакуации на случай случае стихийного бедствия. В рамках проекта съемка велась на территории в 16 тысяч гектаров.

Джозеф Клиффорд, эксперт COOPI: "Дроны сделали тысячи снимков, в общей сложности, около 40 тысяч, я думаю. Затем мы обрабатываем полученные данные, сводим их воедино в высококачественном разрешении - из расчета 28 сантиметров на пиксель".

Создать детальную карту местности - лишь первый этап. Второй - научить местных жителей ее читать, смотреть на родную деревню с другой перспективы. Волонтеры просят их найти и показать свой дом, школу, ближайшее укрытие на случай стихийного бедствия, такой обмен данными идет на пользу обеим сторонам.

Джозеф Клиффорд, эксперт COOPI: "Мы получили от местных жителей очень важную информацию, они показали на карте, что действительно существенно для их ежедневной жизни, какие-то объекты, дороги. С таким знанием топографии мы лучше можем подготовить людей к эвакуации, просчитать риски".

В регионе, где наводнения стали привычными, трудно без внешней помощи. ЕС оказывает поддержку и на местном уровне, и на национальном. Задача-максимум - развить в Малави эффективную службу чрезвычайных ситуаций.

Александр Кастеллано, сотрудник гуманитарной миссии ЕС: "Некоторые современные технологии, те же дроны, очень помогают. Их активно используют в западных странах. Мы подумали, а почему бы не применить дроны и здесь, в Африке? Результаты впечатляющие, так что мы намерены развивать и финансировать это направление. Мы изучаем местность в тесном сотрудничестве с жителями деревень, бережно относимся к их традициям и советам".

Главное - сберечь человеческие жизни в случае природных бедствий. Хорошая карта, точная разметка, знание важных для местных жителей объектов позволят, считают специалисты, безопасно и эффективно эвакуировать людей в трудные дни.