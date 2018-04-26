Президент Франции полагает, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона перед отъездом домой. Он также заявил, что независимо от решения его американского коллеги, Франция считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана.
Иран как яблоко раздора
Иран как яблоко раздора
"Я не знаю, каким будет американское решение, но, анализируя все заявления президента Трампа, я не думаю, что он будет делать все, чтобы остаться партнером в этом соглашении", - сказал Макрон.
Ранее Трамп неоднократно критиковал сделку и называл ее "ужасной" и "пагубной" для его страны. Как ожидается, 12 мая американский президент может объявить о выходе США из соглашения, ограничивающего ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.