Иран как яблоко раздора

Президент Франции полагает, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона перед отъездом домой. Он также заявил, что независимо от решения его американского коллеги, Франция считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана.