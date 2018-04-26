В Париже завершилась Международная конференция по борьбе с финансированием терроризма. В ней принияли участие представители более 70 стран, а также около двух десятков международных организаций.
Борьба с терроризмом в киберпространстве
Борьба с терроризмом в киберпространстве
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости усилить противодействие террористическим группировкам в киберпространстве. По его словам, террористы "все больше проникают в интернет, чтобы дестабилизировать общественное мнение
"Несмотря на то, что сегодня группировки ИГИЛ и Аль-Каида потеряли большую часть своих территорий на карте и находятся в ситуации выживания, если мы позволим пропаганде процветать на общественных платформах, то мы поступим безответственно и дадим этим группировкам возможность возродиться", — сказал Макрон.
Следующая конференция по борьбе с финансированием терроризма пройдет в Австралии в 2019 году.
По данным французских спецслужб, террористическая группировка ИГИЛ в период с 2014 по 2016 годы выделяла на финансирование своей деятельности по миллиарду долларов в год.