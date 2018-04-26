В городе Монтгомери американского штата Алабама открылся мемориал жертвам расизма.
Мемориал жертвам расизма
Мемориал жертвам расизма
Масштабный комплекс, который включает в себя музей истории расистского террора, посвящен нескольким тысячам афроамериканцев, которых линчевали с 1877 по 1950 годы.
Проект готовился два года. Сам музей построен на месте амбара, в котором в прошлом веке содержали рабов. Мемориал состоит из сотен висящих стальных колонн, каждая из которых представляет округ США, где происходили расправы над чернокожими. На каждой из них написаны имена людей, которых растерзали и казнили через повешение.