В ожидании межкорейского саммита

Несколько десятков человек провели в Сеуле акцию в поддержку предстоящего межкорейского саммита. Основные мероприятия состоятся в пятницу 27 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у демаркационной линии, после чего главы двух государств проследуют для переговоров в Дом мира, расположенный на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.