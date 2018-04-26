Несколько десятков человек провели в Сеуле акцию в поддержку предстоящего межкорейского саммита. Основные мероприятия состоятся в пятницу 27 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у демаркационной линии, после чего главы двух государств проследуют для переговоров в Дом мира, расположенный на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.
В ожидании межкорейского саммита
В ожидании межкорейского саммита
По итогам встречи ожидается подписание совместного документа. Сообщается также, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын во время прогулки смогут побеседовать с глазу на глаз, а в завершение саммита вместе посадят дерево в знак примирения.
Нынешние переговоры на высшем уровне между Южной Кореей и КНДР - первые за более чем десять лет. В последний раз в таком формате лидеры двух стран встречались в 2007 году. А первые межкорейские переговоры на высшем уровне состоялись восемнадцать лет назад.
Межкорейский саммит привлекает внимание политиков всего мира, поскольку открывает возможность к снижению напряженности на Корейском полуострове. Встреча пройдет в атмосфере повышенных мер безопасности. Освещать событие будут порядка трех тысяч журналистов.