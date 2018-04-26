Жан-Клод Юнкер хвалит Афины за реформы

Греция может выйти из программы финансовой помощи Евросоюза без выделения Афинам дополнительных кредитов. Об этом во время визита в эту средиземноморскую страну заявил глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер. В ходе переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом, Юнкер также отметил, что Греция добилась отличных результатов в сфере реформ.

Жан Клод Юнкер, президент Еврокомиссии: "В Греции возобновился экономический рост. Те же тенденции наблюдаются в Европе. Реформы, проводимые греческим правительством, идут в правильном направлении. Но мы должны еще учитывать реформы, которые предстоит осуществить."

В свою очередь глава кабинета-министров Греции Ципрас заверил ЕС, что страна находится на пути выполнения финансовых задач на 2018-2020 годы.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: "Мы добьемся того, чтобы, как мы говорим, безупречно выйти из программы спасения. Речь идет о том, чтобы выйти из программ помощи без необходимости в новых кредитах, как такое случалось с другими странами, находившимися в похожей ситуации, и которым удалось успешно эти программы завершить."

Глава Еврокомиссии также провел переговоры и с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Корреспондент euronews Николета Друга передает из Афин: "Во время встречи с греческим президентом Жан-Клод Юнкер назвал Грецию своим вторым домом и добавил, что Афины определили судьбу Европы. Слова весьма символичны, особенно в эти дни, за несколько часов до встречи Еврогруппы и перед тем, как Афины объявят о выходе из программы финансовой помощи."