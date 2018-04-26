Свою трактовку "Сотворения Адама" Микеланджело предложил аргентинский футбольный клуб "Спортиво Перейра". На потолке спортзала под Буэнос-Айресом, Диего Марадона "занял" место Бога-Отца, Лионель Месси - Адама. В образе ангелов - Рикельме, Батистута, Агуэро, Кемпес и Бочини. Идея "обожествить" легендарных игроков возникла у главного тренера клуба Рикардо Элсегуда четыре года назад. Но широкую огласку в прессе "произведение" получило в преддверии чемпионата мира, который пройдет в России.
Футбол: мотивация на потолке
Футбол: мотивация на потолке
Рикардо Элсегуд, тренер:
"Диего Марадона - Бог. Для всех он - просто "десятка". Ну, а для ангелов мы пытались найти сильных футболистов, которые играли в национальной сборной. В образе Адама - Месси - символ возрождения футбола, лучший из лучших, человек, созданный для того, чтобы играть."
С тех пор, как Аргентина выиграла Кубок мира, прошло 32 года. Молодежь мечтает о повторении такого результата.
Тьяго Гарсиа, 11-летний футболист:
"Вот я смотрю на потолок, на то, что там изображено, и это вдохновляет меня, потому что я тоже делаю так, как они. Я воодушевлен. Как-будто я посвящаю гол Месси и чувствую,что он со мной."
Тренер "Спортиво Перейра" считает, что сюда перед чемпионатом мира должны приехать игроки национальной сборной. Рикардо Элсегуд уверен - аллюзия на фреску Микеланджело принесет Аргентине удачу.