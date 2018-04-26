Футбол: мотивация на потолке

Свою трактовку "Сотворения Адама" Микеланджело предложил аргентинский футбольный клуб "Спортиво Перейра". На потолке спортзала под Буэнос-Айресом, Диего Марадона "занял" место Бога-Отца, Лионель Месси - Адама. В образе ангелов - Рикельме, Батистута, Агуэро, Кемпес и Бочини. Идея "обожествить" легендарных игроков возникла у главного тренера клуба Рикардо Элсегуда четыре года назад. Но широкую огласку в прессе "произведение" получило в преддверии чемпионата мира, который пройдет в России.