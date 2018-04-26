Первые поулуфинальные матчи Лиги Чемпионов - позади. На очереди - Лига Европы. В борьбу за финал во втором по значимости еврокубке в четверг вступают "Арсенал" и "Атлетико". Встреча состоится на лондоском стадионе "Эмирейтс".
Лига Европы: первый шаг на пути к финалу
Лига Европы: первый шаг на пути к финалу
Задача хозяев - "показать максимум", по словам их наставника. Накануне Арсен Венгер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.
К тому же, "Арсенал" в национальном первенстве результатами не блещет (6 -ое место). Для "канониров" победа в турнире - единственная возможность попасть в Лигу Чемпионов.
"Мы - команда, которая любит диктовать условия игры, любит владеть мячом. Конечно, мы попытаемся лишить соперников из "Атлетико" их преимуществ. Это очень сильный клуб", - говрит главный тренер англичан.
Не просто "сильный клуб", а клуб-фаворит турнира - добавляют эксперты. Мадридская команда увернно выступает в Чемпионате Испании (2-е место). К тому же, "матрасники" относительно недавно дважды увозили трофей Лиги Европы.
"Независимо от того, кто имеет статус фаворита, реальная жизнь начинается после свистка судьи", - выразил уверенность Диего Симеоне, главный тренер "Атлетико"
А на домашнем поле "Велодрома" "Марсель" примет у себя "Ред Булл Зальцбург". К претендентам на трофей ни французов, ни австрийцев не причисляли. Но само попадание команд в полуфинал доказывает - обе могут приподнести сюрпризы.
На кону - все та же путевка в Лигу Чемпионов. Во французском первенстве "Марсель" зв1зд с неба не хватает - пока вне тройки. По мнению специалистов, хозяева по игре выглядят не явно, но предпочтительнее, чем многократный чемпион Австрии "Зальцбург".