Спустя пару недель после назначения Виктора Орбана на четвёртый срок премьер-министром Венгрии Евросоюз снова обвиняет её в нарушении верховенства закона.
Евросоюз снова давит на Венгрию
Евросоюз снова давит на Венгрию
К Еврлопарламенту в Брюсселе пришли правозащитники. Региональный директор организации Amnesty International отметила ухудшение ситуации в Венгрии:
«Поголовным реследованиям всё больше подвергаются те, кто поддерживает оппозицию или отвергает взгляды правительства, - сказала Иверна Иверна Макгоуэн. - Мы не должны упускать из вида эту перспективу. Поэтому мы сегодня выражаем солидарность с нашими коллегами в гражданском обществе».
В парламентском Комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подготовлен проект резолюции с призывом начать процесс наказания Венгрии за попрание общих норм и ценностей.
«Газеты закрываются, гражданским организациям трудно функционировать, потому что правительство хочет проверять, откуда они получают деньги, - сказал автор резолюции голландский евродепутат Джудит Саргентини. - Судей досрочно отправляют на пенсию, закрывается университет - если всё это сложить, то заметны огромные изменения в атмосфере страны, где люди теперь менее вольны говорить то, что они думают ».
Голосование по резолюции состоится в июне. Министр иностранных дел Венгрии рассчитывает, что потом лишить её права голоса в Совете ЕС не позволит Польша:
«Комитет Европарламента политически ангажирован. Не имея аргументов против нас, он хочет устроить показательный процесс над Венгрией, чтобы другим было не повадно проводить самостоятельный курс, - сказал Петер Сийярто. - Доклад госпожи Саргентини полон лжи».
Ранее он говорил, что организациям, действующим при поддержке Джорджа Сороса, не удалось свергнуть венгерское правительство.
После выборов тысячи людей выразили на улицах Будапешта недовольство победой партии Орбана.