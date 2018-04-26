В муниципальных выборах в Бельгии этой осенью во второй раз будет участвовать партия «Ислам». Она выступает за введение законов шариата при соблюдении требований западной демократии, за ношение женщинами головных платков в любых местах. А в нынешней предвыборной программе исламисты предлагают ещё и половую сегрегацию в общественном транспорте. В коммуне Моленбек мнения разделились:
"Ислам" в Бельгии - за половую сегрегацию на транспорте
"Ислам" в Бельгии - за половую сегрегацию на транспорте
«Хорошая идея - отгородить мужчин от женщин в автобусах, - сказал местный житель. - Есть мужчины, которые сексуально домогаются женщин, но есть и женщины, которые пристают к мужчинами».
«Мы строим общество, наводим мосты, объединяем людей, помогаем им делиться своей повседневной жизнью, - сказала член муниципального совета, социалист Анн-Жиль Гори. - Поэтому разделять мужчин и женщин значило бы идти неправильным путем».
В совете этой преимущественно мусульманской коммуны и в Андерлехте по два места занимают члены партии «Ислам». Она выдвинула в 18 муниципалитетах своих кандидатов и уже призвала в интернете к раздельному проезду полов в общественном транспорте.
«Это проект появился по просьбе женщин, которых трогали и даже подвергали насилию люди - в основном невоспитанные и плохо образованые, прямо скажем, извращенцы, - отметил председатель партии «Ислам» Абдельхай Баккали Тахири. - Подобный проект отлично работает в Японии. Там есть вагоны, специально предназначенные для женщин в часы пик ".
Уполномоченная в Брюсселе по равным возможностям назвала идею партии «Ислам» шокирующей и противоречащей конституции. Госсекретарь по убежищу и миграции отметил, что шариат нарушает права человека, это волк в шкуре ягнёнка. Глава Демократической, федералистской независимой партии выразил надежду, что теократический проект партии «Ислам» не получит поддержки большинства бельгийцев.
«Партия Ислам хочет потеснить популистские и националистические партии на крайнем правом или крайнем левом флангах, - сказал женевский политолог Хасни Абиди. - В Бельгии невозможно запретить партию, даже если она выдвигает экстремистские идеи, потому что на политическом ландшафте достаточно места для всех этих партий "
По данным на 2016 год, в Бельгии проживало 782 тыс мусульман или 7 проц населения.