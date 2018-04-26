"Ислам" в Бельгии - за половую сегрегацию на транспорте

В муниципальных выборах в Бельгии этой осенью во второй раз будет участвовать партия «Ислам». Она выступает за введение законов шариата при соблюдении требований западной демократии, за ношение женщинами головных платков в любых местах. А в нынешней предвыборной программе исламисты предлагают ещё и половую сегрегацию в общественном транспорте. В коммуне Моленбек мнения разделились: