В Армении оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна. Соответствующее заявление было распространено в среду.
Оппозиция выдвинула Пашиняна в премьеры
Оппозиция выдвинула Пашиняна в премьеры
Накануне Пашинян сообщил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него такую ответственность". Он подчеркнул, что стремится создать временное правительство, целью которого станет подготовка к "открытым и честным" парламентским выборам. По мнению аналитиков, Пашинян завоевал большую популярность в стране, и на фоне уличных протестов у него есть высокие шансы возглавить новое правительство.
На прошлой неделе премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
Протесты в Армении в среду вновь стали набирать обороты после небольшого перерыва. Оппозиционные митинги и шествия продолжились в Ереване и других городах страны. Ситуация в республике остается напряженной.