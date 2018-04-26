первое мая в парламенте Армении назначено голосование по кандидатуре премьер-министра. Один из кандидатов — выдвинутый накануне лидер оппозиции Никол Пашинян. Правящая партия обсудит свою кандидатуру в пятницу.
Дата голосования назначена
Дата голосования назначена
Массовые демонстрации в поддержку Пашиняна не прекращаются, митинги проходили ночью и возобновились с утра.
Пашинян призвал сторонников прекратить блокаду дорог и улиц — оппозиционеры фактически парализовали движение в столице республики, что привело к ряду конфликтов, но пока обходилось без крупных стычек:
«Мы будем блокировать все улицы Еревана. Мы не против полиции — я хочу, чтобы это все знали. Полиция — наша, они тоже наш народ, тоже наши братья. Мы будем делать всё, чтобы из парламента ушла республиканская партия Армении», — говорит один из манифестантов.
Лишение республиканцев всех политических постов, равно как и немедленные выборы премьера — ключевые требования оппозиции. В правительстве называют их неприемлемыми. Там согласны на досрочные парламентские выборы, лишь по результатам которых можно будет говорить о назначении нового премьер-министра.