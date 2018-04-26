Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил свой первый после переизбрания визит в Турцию. После встречи тет-а-тет с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, он принял участие в заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, по итогам которого состоялось подписание ряда двухсторонних соглашений.
Азербайджан-Турция: стратегическое сотрудничество
Азербайджан-Турция: стратегическое сотрудничество
На итоговой пресс-конференции Ильхам Алиев напомнил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в вопросе карабахского конфликта и выступает за восстановление территориальной целостности страны. Президент Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что стороны намерены расширять сотрудничество в военной и оборонной сферах.