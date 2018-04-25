Президиум Верховного Суда Российской Федерации признал законным приговор в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, признанных в декабре 2014 г. Замоскворецким судом виновными в хищении свыше 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше".
Верховный суд оставил в силе приговор по делу "Ив Роше" в отношении Навальных
Верховный суд оставил в силе приговор по делу "Ив Роше" в отношении Навальных
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебное разбирательство по этому делу и присудил братьям Навальным компенсацию более чем в 80 тысяч евро.
На основании этого решения защита братьев Навальных добивалась отмены приговора. Олег Навальный был приговорён судом к 3,5 годам лишения свободы и до сих пор находится в заключении. Оппозиционный политик Алексей Навальный был приговорён к такому же сроку заключения, но условно.