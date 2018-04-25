Свобода СМИ в мире снижается

Ограничение свободы СМИ в мире достигло рекордных масштабов. Такой вывод содержится в докладе базирующейся в Париже правозащитной организации "Репортеры без границ". Согласно ежегодному рейтингу, оценивающему 180 стран, в прошлом году ситуация со свободой слова в СМИ значительно ухудшилась в Европе. Показатели резко снизились на Мальте, в Чехии, Словакии и Сербии.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар говорит: "Европейские страны все еще занимают высшие строчки в рейтинге свободы СМИ, но эти позиции подрываются из-за того что политические лидеры выступают с откровенными нападками на журналистов и ставят под сомнение законность журналистики. Это очень опасная политическая игра, как для Европы, так и для демократии во всем мире".