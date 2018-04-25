Свобода СМИ в мире снижается

Ограничение свободы СМИ в мире достигло рекордных масштабов. Такой вывод содержится в докладе базирующейся в Париже правозащитной организации "Репортеры без границ". Согласно ежегодному рейтингу, оценивающему 180 стран, в прошлом году ситуация со свободой слова в СМИ значительно ухудшилась в Европе. Показатели резко снизились на Мальте, в Чехии, Словакии и Сербии.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар говорит: "Европейские страны все еще занимают высшие строчки в рейтинге свободы СМИ, но эти позиции подрываются из-за того что политические лидеры выступают с откровенными нападками на журналистов и ставят под сомнение законность журналистики. Это очень опасная политическая игра, как для Европы, так и для демократии во всем мире".
Минимальную оценку вновь получила КНДР, следом за ней идут Эритрея и Туркменистан. В общей сложности низший рейтинг получило 21 государство, включая Азербайджан, Ирак, Иран, Египет, Китай, Узбекистан.
США опустились на две позиции в ежегодном рейтинге на фоне заявлений президента Дональда Трампа о том, что журналисты — "враги американского народа".
"Ситуация ухудшается, и дело не только в феномене Трампа в США", — говорит Делуар. "Если мы рассмотрим ситуацию изнутри, в штатах по отдельности, то увидим больше арестов в ходе акций протеста. Журнилистам стало сложнее получить доступ к источникам информации, закон о свободе доступа к информации соблюдается все меньше".
Составители рейтинга отмечают, что "свобода СМИ в России и Турции снизилась до уровня 30-летней давности. "Это тревожная тенденция, которая усугубляется региональным влиянием этих двух стран", — говорится в докладе.