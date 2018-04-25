США вернутся к Парижскому соглашению по климату - Макрон

США, в конце концов, пересмотрят свою позицию, и вернутся к Парижскому соглашению по климату. Такое мнение выразил Эммануэль Макрон в ходе выступления в Конгрессе США в среду.

"У нас только одна планета... Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату"

"Необходимо признать очевидный факт: у нас только одна планета", - заявил Макрон перед американскими конгрессменами. "Нам необходимо вместе работать, что наша планета вновь стала великой, - добавил он, перефразируя предвыборный лозунг Дональда Трампа. - Необходимо создавать новые рабочие места, но при этом сохранять Землю".

Эти слова вызвали настоящую овацию в Конгрессе США, особенно среди демократов, которые не разделяют позицию Трампа в вопросе окружающей среды. "И я уверен, что однажды США вернутся к Парижскому соглашению по климату", - заключил французский лидер.

Помимо этого Макрон уделил пристальное внимание ситуации на Ближнем Востоке и иранской ядерной программе. Он заявил, что Франции поддерживает давление США на Северную Корею, но в отношении Ирана призывает действовать более осмотрительно.

"По итогам переговоров (в 2015 году) был выработан Совместный всеобъемлющий план действий для контроля ядерной программы Ирана. Мы подписали его, причем сделали это по инициативе Соединенных Штатов. Мы не можем от него отказываться, если у нас не будет чего-то более существенного взамен. Это моя позиция", - отметил Макрон.

Вдобавок он призвал уважать суверенитет наций, в том числе Ирана. "Давайте не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных в регионе", - заявил президент Франции. Он подчеркнул, что стремление США лишить Иран доступа к ядерным вооружениям, не должно привести к новой войне на Ближнем Востоке.